МИД РФ: большинство членов СЕ дискредитировали конвенцию о защите нацменьшинств

Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, который был опубликован на сайте ведомства 22 августа.
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