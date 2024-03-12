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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что такое болезнь X? И почему люди говорят об этом?

«Болезнь Икс» снова появляется во всех социальных сетях и новостных лентах. Итак, что же на самом деле представляет собой Болезнь X? Почему все об этом говорят? И есть ли повод для беспокойства? Что такое болезнь Х? Термин «болезнь X» используется некоторыми учеными и Всемирной организацией ….

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