Что такое болезнь X? И почему люди говорят об этом?

«Болезнь Икс» снова появляется во всех социальных сетях и новостных лентах. Итак, что же на самом деле представляет собой Болезнь X? Почему все об этом говорят? И есть ли повод для беспокойства? Что такое болезнь Х? Термин «болезнь X» используется некоторыми учеными и Всемирной организацией ….