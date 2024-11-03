Татьяна Монтян: «Вовина тысяча»: как Украина решила обмануть МВФ и всех нас? Эксклюзивная схема"

Зеленский и Ко пояснили, зачем нужна «Вовина тысяча», которую в Украине до конца года хотят раздать всем желающим: оказывается, с помощью этого нехитрого трюка планируют обмануть МВФ и прочих западных партнёров.
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