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Калифорния стала первым штатом, запретившим работодателям использовать ИИ в качестве единственной причины для увольнения

Калифорния стала первым штатом, запретившим работодателям использовать ИИ в качестве единственной причины для увольнения

Губернатор Ньюсом подписал «Акт о запрете роботов-начальников» Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 947, известный как «Акт о запрете роботов-начальников 2026 года» (No Robo Bosses Act), который впервые в США запрещает опираться исключительно на решение искусственного интеллекта при увольнении или наложении дисциплинарного взыскания.

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