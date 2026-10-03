Калифорния стала первым штатом, запретившим работодателям использовать ИИ в качестве единственной причины для увольнения

Губернатор Ньюсом подписал «Акт о запрете роботов-начальников» Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 947, известный как «Акт о запрете роботов-начальников 2026 года» (No Robo Bosses Act), который впервые в США запрещает опираться исключительно на решение искусственного интеллекта при увольнении или наложении дисциплинарного взыскания.