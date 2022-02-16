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Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева не появляется в парламенте из-за отпуска

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева не появляется в парламенте из-за отпуска

НУР-СУЛТАН, 16 фев - РИА Новости. Старшая дочь экс-президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева во вторник вновь не явилась на пленарное заседание палаты, передает корреспондент РИА Новости.

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