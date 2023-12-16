В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда

Киевские власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». Журналисты медиа сослались на опубликованные в соцсетях фотографии, на которых видно, как памятник демонтируют и перевозят в место хранения.
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