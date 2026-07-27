Астраханского собственника причала отдали под суд за смерть капитана буксира

Тот не обеспечил освещение в опасном месте. Следственными органами Западного межследственного управления по транспорту СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании – собственника причала в Астраханской области, обвиненного в причинении смерти по неосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии