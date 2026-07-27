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Пункт-А

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Астраханского собственника причала отдали под суд за смерть капитана буксира

Астраханского собственника причала отдали под суд за смерть капитана буксира

Тот не обеспечил освещение в опасном месте. Следственными органами Западного межследственного управления по транспорту СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании – собственника причала в Астраханской области, обвиненного в причинении смерти по неосторожности.

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