Гастролёров берут пачками

Ловить наркозакладчиков помогает спецтехника Салехардский отдел Министерства внутренних дел РФ занял первое место среди других территориальных отделов Ямало-Ненецкого автономного округа – по оценочной позиции.
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