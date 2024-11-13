НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Кроме палачей, еще и с заключенными? Возможно, россиянами?Пыточная тюрьма В...
  • Сергей Бунцов
    Укро- "славяне" выбрали в президенты еврея Зеленского, который согласен продавать природные ресурсы странам НАТО на з...Киев парализован,...
  • Алекс Сэм
    Сук# англасаксы, они всё замутили и славяне убивают славян.Киев парализован,...

Сливать ли первую воду при варке мяса или оставить как есть? Мучающий вопрос хозяек уже решили специалисты

Сливать ли первую воду при варке мяса или оставить как есть? Мучающий вопрос хозяек уже решили специалисты

Сливать ли первую воду при варке мяса или оставить как есть? Мучающий вопрос хозяек уже решили специалисты Ольга БезродняяКогда речь заходит о кулинарных традициях и способах улучшения вкуса блюда, часто возникает вопрос о том, стоит ли сливать первую воду при варке мяса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх