Сливать ли первую воду при варке мяса или оставить как есть? Мучающий вопрос хозяек уже решили специалисты Ольга БезродняяКогда речь заходит о кулинарных традициях и способах улучшения вкуса блюда, часто возникает вопрос о том, стоит ли сливать первую воду при варке мяса.