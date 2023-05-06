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LCD или LED: какой монитор выбрать, чтобы не пожалеть

LCD или LED: какой монитор выбрать, чтобы не пожалеть

Выбор монитора для компьютера или ноутбука — важное решение, которое влияет на качество изображения, комфорт работы и здоровье глаз.

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