LCD или LED: какой монитор выбрать, чтобы не пожалеть

Выбор монитора для компьютера или ноутбука — важное решение, которое влияет на качество изображения, комфорт работы и здоровье глаз.
Популярные статьи
- Россия имеет в наличии боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который в США называют «поездом смерти» за способность наносить разрушения в радиусе 1,5 тыс
- Винтовка будет производиться под совместным логотипом Российского университета спецназа и Bespoke Gun
- Специалисты предупреждают, что ИИ не способен заменить специалиста, кроме того, он не дает гарантии конфиденциальности, пишет Bloomberg
Свежие комментарии