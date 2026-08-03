Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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В Адыгее в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские организовали для детей спортивный праздник

Накануне Всероссийского дня физкультурника в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» на территории республиканского стадиона «Дружба» проведено спортивное мероприятие, участниками которого стали дети сотрудников органов внутренних дел.

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