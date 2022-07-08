В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

В отдел полиции № 23 Управления МВД России по г.Тольятти обратился местный житель 1943 года рождения, который сообщил, что стал жертвой телефонного мошенника.
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