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Военные РФ эвакуировали пенсионера из-под обстрелов около Бахмута

Военные эвакуировали мирного жителя поселка Бахмутка из зоны боевых действий. Мужчина рассказал корреспонденту "Известий" Денису Кулаге, как тяжело ему было жить во время непрекращающихся обстрелов со стороны силовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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