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лина любимцева

Да хватит уже обсирать Пригожина!! Уже не знают, где и что еще выудить, и вывалить на него вонючей кучей!! Если человек был когда-то судим, теперь ЧТО, на него все преступления можно повесить?!!.... ЭТО У НАС ЛЮБЯТ...особенно когда свои собственные косяки нужно прикрыть...