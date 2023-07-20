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«Удар — и в воду»: Пригожин может быть причастен к хладнокровному убийству

«Удар — и в воду»: Пригожин может быть причастен к хладнокровному убийству

Семья из Петербурга вот уже почти двадцать лет пытается добиться правды о гибели их сына. Молодой человек утонул в реке при странных обстоятельствах, а расследование трагедии забуксовало, когда факты привели к компании «Конкорд» и бизнесмену Евгению Пригожину.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да хватит уже обсирать Пригожина!! Уже не знают, где и что еще  выудить, и вывалить на него  вонючей кучей!! Если человек был когда-то судим, теперь ЧТО, на него все преступления можно повесить?!!.... ЭТО У НАС ЛЮБЯТ...особенно когда свои собственные косяки нужно  прикрыть...
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