«Удар — и в воду»: Пригожин может быть причастен к хладнокровному убийству
Семья из Петербурга вот уже почти двадцать лет пытается добиться правды о гибели их сына. Молодой человек утонул в реке при странных обстоятельствах, а расследование трагедии забуксовало, когда факты привели к компании «Конкорд» и бизнесмену Евгению Пригожину.
Комментарии
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Да хватит уже обсирать Пригожина!! Уже не знают, где и что еще выудить, и вывалить на него вонючей кучей!! Если человек был когда-то судим, теперь ЧТО, на него все преступления можно повесить?!!.... ЭТО У НАС ЛЮБЯТ...особенно когда свои собственные косяки нужно прикрыть...
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