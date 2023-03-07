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Жители Брянщины просят властей построить дорогу подальше от украинской территории

Жители Брянщины просят властей построить дорогу подальше от украинской территории

Жители приграничного брянского села Брахлов обратились к местным властям с просьбой построить для них автомобильную дорогу в обход действующей трассы, которая граничит с Украиной.

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