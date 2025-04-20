🙏 В Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе продолжают освящение куличей Утром после литургии жители и гости города пришли в храм, чтобы освятить пасхальные куличи и яйца.
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🙏 В Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе продолжают освящение куличей Утром после литургии жители и гости города пришли в храм, чтобы освятить пасхальные куличи и яйца.