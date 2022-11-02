В Новосибирской области охотника наказали за убитого лося

Весной житель Сузунского района решил поохотиться на территории заказника.В Новосибирской области житель населённого пункта Нечунаевский, входящего в состав рабочего посёлка Сузун, за незаконно добытого на охоте лося оштрафован на 400 тысяч рублей.
Весной житель Сузунского района решил поохотиться на территории заказника.В Новосибирской области житель населённого пункта Нечунаевский, входящего в состав рабочего посёлка Сузун, за незаконно добытого на охоте лося оштрафован на 400 тысяч рублей.
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