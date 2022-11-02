Царьград

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В Новосибирской области охотника наказали за убитого лося

В Новосибирской области охотника наказали за убитого лося

Весной житель Сузунского района решил поохотиться на территории заказника.В Новосибирской области житель населённого пункта Нечунаевский, входящего в состав рабочего посёлка Сузун, за незаконно добытого на охоте лося оштрафован на 400 тысяч рублей.

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