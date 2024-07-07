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Одна ложка — и морковь сразу пойдёт в рост: полейте грядку этим раствором

Одна ложка — и морковь сразу пойдёт в рост: полейте грядку этим раствором

Одна ложка — и морковь сразу пойдёт в рост: полейте грядку этим раствором Юлия ЧелкановаСогласно последним исследованиям в области сельского хозяйства, использование раствора аммиачной селитры может значительно повысить урожайность моркови.

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