Одна ложка — и морковь сразу пойдёт в рост: полейте грядку этим раствором Юлия ЧелкановаСогласно последним исследованиям в области сельского хозяйства, использование раствора аммиачной селитры может значительно повысить урожайность моркови.
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