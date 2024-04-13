«О, у нас всё плохо». Гюнтер Штайнер раскритиковал новое руководство Haas

HaasЭкс-руководитель Haas Гюнтер Штайнер раскритиковал свою бывшую команду за введение людей в заблуждение – он считает, что новому руководству американского коллектива не стоило преуменьшать ожидания от сезона 2024 года.
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