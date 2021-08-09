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Владимир Познер: Россия «заслужила наказание» на Олимпиаде

Владимир Познер: Россия «заслужила наказание» на Олимпиаде

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио.

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олег олейник
Как всегда Познер , как руководитель всей российской либеральной своры , в своём интервью призвал Россию каяться за все сделанные ошибки , как в спортивной , так и в политической и общественной жизни !
олег олейник
Как всегда Познер , как руководитель всей российской либеральной своры , в своём интервью призвал Россию каяться за все сделанные ошибки , как в спортивной , так и в политической и общественной жизни !
олег олейник
Как всегда Познер , как руководитель всей российской либеральной своры , в своём интервью призвал Россию каяться за все сделанные ошибки , как в спортивной , так и в политической и общественной жизни !
олег олейник
Как всегда Познер , как руководитель всей российской либеральной своры , в своём интервью призвал Россию каяться за все сделанные ошибки , как в спортивной , так и в политической и общественной жизни !
олег олейник
Как всегда Познер , как руководитель всей российской либеральной своры , в своём интервью призвал Россию каяться за все сделанные ошибки , как в спортивной , так и в политической и общественной жизни !

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