Михаил Шашилов: «Васнецова восстанавливается после операции на глаза, у Мироновой травма плеча – пока выкарабкивается»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о втором сборе команды в Сочи. «Цели – совершенствование стрелковой подготовки прежде всего, развитие физических качеств, работа над техникой, развитие аэробных возможностей организма.
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