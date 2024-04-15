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Крымское информационное агентство

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  • Вовладар Даров
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Жара, сильный ветер и похолодание: какой будет погода в Крыму на этой неделе

Жара, сильный ветер и похолодание: какой будет погода в Крыму на этой неделе

На текущей неделе крымчан ожидает неустойчивый характер погоды: несколько дней будет жарко, затем на три дня полуостров накроет штормовой сильный ветер, а к концу недели пройдут небольшие дожди и похолодает.

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