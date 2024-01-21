Самые простые способы звукоизоляции помещения

Существует несколько доступных способов отгородиться от шума в спальне или домашнем офисеЕсли вы живёте в квартире с общими стенами с другими жильцами, или если вы просто любите спокойный сон, шумные соседи или громкий шум транспорта могут раздражать.
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