В Якутии пресечена браконьерская добыча водных биологических ресурсов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным Управлением ФСБ России при участии Росгвардии и представителей Росрыболовства пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов.
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