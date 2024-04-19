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Россия пророет под Украиной «метро» и выйдет в тыл ВСУ

Россия пророет под Украиной «метро» и выйдет в тыл ВСУ

Русофобия це тяжёлый умственный недуг, что лишний раз подтверждает эмигрант и аналитик Айдер Муджабаев*Российская армия может использовать технологии строительства метро для того, чтобы прорыть огромный подземный туннель под линией фронта или границей со стороны Белоруссии - и выйти за спины ВСУ.

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