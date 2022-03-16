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Йылмаз забил «Челси» в 36 лет и 244 дня. Лишь Гиггз и Мальдини были старше, когда забивали в плей-офф ЛЧ

Бурак Йылмаз забил в плей-офф Лиги чемпионов в 36 лет  и 244 дня. Нападающий «Лилля» реализовал пенальти в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1, второй тайм).

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