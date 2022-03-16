Йылмаз забил «Челси» в 36 лет и 244 дня. Лишь Гиггз и Мальдини были старше, когда забивали в плей-офф ЛЧ

Бурак Йылмаз забил в плей-офф Лиги чемпионов в 36 лет и 244 дня. Нападающий «Лилля» реализовал пенальти в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1, второй тайм).
Популярные статьи
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
Свежие комментарии