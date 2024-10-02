Адвокат Чекалиных заявила, что новые обыски стали для нее сюрпризом

ТАСС/Сергей Карпухин Адвокат блогера Лерчека (Валерии Чекалиной) Екатерина Гордон призналась, что новое уголовное дело в отношении ее подопечной и обыски, проведенные у нее дома, стали настоящим сюрпризом.
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