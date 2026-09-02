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The Eurasia Daily news agency

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SIBUR company terminated the contract with Turkish Yamata for construction in Nizhnekamsk

SIBUR company terminated the contract with Turkish Yamata for construction in Nizhnekamsk

Nizhnekamskneftekhim (NKNH, part of SIBUR) has sent a notification to the Turkish company Yamata about the termination of the contract for the construction of styrene and polystyrene production in Nizhnekamsk, the so-called "Styrene Chain".

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