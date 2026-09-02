SIBUR company terminated the contract with Turkish Yamata for construction in Nizhnekamsk

Nizhnekamskneftekhim (NKNH, part of SIBUR) has sent a notification to the Turkish company Yamata about the termination of the contract for the construction of styrene and polystyrene production in Nizhnekamsk, the so-called "Styrene Chain".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым