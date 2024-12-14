Грузия остала без Кока-Колы

Daddy Bo

Направление мысли правильное, но ход больно неровный. Никто не ждёт, что после без малого сорока лет (!) промывания мозгов - сначала нашими Буничами, Яковлевыми, Гайдарами и прочими "прорабами перестройки", а после - своими и забугорными хитрецами грузины будут нам на шею бросаться. Это уже надо совсем маниловыми быть, чтобы на это надеяться. Но открытые глаза, логика какая-то в действиях и расчёт собственных выгод у людей должны же быть? Неужели не видно, какие эфекты даёт дружба с жёстко регламентирующей и считающей каждый еврогрош Европой? Особенно, учитывая, что все наши бывшесоветские республики очень быстро стали чисто сельскохозяйственными и сырьевыми, рассеяв промышленность по ветру. А аграрных производителей в Европе и без них избыток.