Слышали, какой ужас происходит в Грузии? Там же санкции ввели всякие разные, ущемили грузинов по самое не хочу, но я не думала, что дойдет до такого! Вообразите, мои дорогие - Кока-Кола отменила ежегодный караван для Грузии.
Грузия остала без Кока-Колы
Комментарии
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Daddy Bo
Направление мысли правильное, но ход больно неровный. Никто не ждёт, что после без малого сорока лет (!) промывания мозгов - сначала нашими Буничами, Яковлевыми, Гайдарами и прочими "прорабами перестройки", а после - своими и забугорными хитрецами грузины будут нам на шею бросаться. Это уже надо совсем маниловыми быть, чтобы на это надеяться. Но открытые глаза, логика какая-то в действиях и расчёт собственных выгод у людей должны же быть? Неужели не видно, какие эфекты даёт дружба с жёстко регламентирующей и считающей каждый еврогрош Европой? Особенно, учитывая, что все наши бывшесоветские республики очень быстро стали чисто сельскохозяйственными и сырьевыми, рассеяв промышленность по ветру. А аграрных производителей в Европе и без них избыток.
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Жизнь потеряла смысл !!! Но есть и доброе-пузо пучить будет меньше...
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12 час.
ольга решетникова
Ну и что с того? Плохой мир лучше доброй ссоры. И да, Россия добрая.
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10 час.
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