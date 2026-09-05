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При Слуцком чуть не вылетели в третий дивизион, а теперь — в топе АПЛ: невероятный старт «Халл Сити»

При Слуцком чуть не вылетели в третий дивизион, а теперь — в топе АПЛ: невероятный старт «Халл Сити»

Выше — только «Арсенал» и «Ман Сити»!После двух туров АПЛ в топ-3 турнирной таблицы неожиданно оказался «Халл Сити».

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