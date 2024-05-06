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Аккаунт Кубка Стэнли в соцсети после вылета «Голден Найтс»: «Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе... Кроме меня»

Действующий обладатель трофея завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв «Далласу» (3-4, 1:2 в седьмом матче).

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