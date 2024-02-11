Авиасообщение между РФ и КНДР появится совсем скоро

Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время. Поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
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