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ФедералПресс

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В конгрессе США предложили финансировать правительство без помощи Украине

В конгрессе США предложили финансировать правительство без помощи Украине

ВАШИНГТОН, 12 ноября, ФедералПресс. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон за несколько дней до возможного шатдауна представил законопроект финансирования правительственных программ, в котором отсутствует пункт о помощи Украине.

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