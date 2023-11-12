В конгрессе США предложили финансировать правительство без помощи Украине

ВАШИНГТОН, 12 ноября, ФедералПресс. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон за несколько дней до возможного шатдауна представил законопроект финансирования правительственных программ, в котором отсутствует пункт о помощи Украине.
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