Le Figaro: из музея Ренуара во Франции похитили картины на 9 млн евро

Два злоумышленника проникли утром 8 сентября в музей Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции и похитили четыре картины, две из которых бросили при попытке скрыться.
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