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Курские новости

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Тяпочкин-младший сэкономит ФСИН 2 млн на сносе курского общежития

Тяпочкин-младший сэкономит ФСИН 2 млн на сносе курского общежития

Здание общежития № 7 простояло 38 лет без консервации, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. Разборку выполнит компания, принадлежащая сыну курского предпринимателя Антона Тяпочкина.

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