Келлог раскрыл причину прекращения военной помощи Украине: «Ударить по носу»

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Специальный представитель президента США Кит Келлог объяснил решение Вашингтона о приостановке военной помощи Украине необычной метафорой, сравнив его с ударом мула дубинкой по носу для привлечения внимания животного.
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