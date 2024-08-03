Интересное, хоть и несколько затянутое ( затянутое для ТГ формата) интервью с пленным 66 бригады ВСУ, сдавшегося воинам-гвардейцам 144 мсд в районе н/п Невское.
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Интересное, хоть и несколько затянутое ( затянутое для ТГ формата) интервью с пленным 66 бригады ВСУ, сдавшегося воинам-гвардейцам 144 мсд в районе н/п Невское.
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