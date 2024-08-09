> Руководство ВСУ умственно неполноценное - Юлиан Рёпке Bild. > Для нападения на Курскую область ВСУ сняли с Покровского направления почти целую бригаду, где сложилась критическая, ситуация, а на нескольких участках оборона рухнула и пока не стабилизировалась, во многом из-за нехватки личного состава.
Даже Рёпке умнее "наших" военкоров
Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
aboreiko Борейко
Откуда ВСУ взяли силы для своей вылазки на территорию Курской области? По данным наших СМИ командование ВСУ использовали части из Житомирской области, из Киевской области (оголили оборону Киева), отвели войска с белорусской границы, сняли часть фронтового резерва на Харьковском направлении. По данным наших СМИ в вылазке на территорию Курской области были задействованы от трех до пяти бригад.
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7 час.
НR
Надежда Rudi
Такое впечатление, что будет столетняя война!
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5 час.
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