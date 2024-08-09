Даже Рёпке умнее "наших" военкоров

aboreiko Борейко

Откуда ВСУ взяли силы для своей вылазки на территорию Курской области? По данным наших СМИ командование ВСУ использовали части из Житомирской области, из Киевской области (оголили оборону Киева), отвели войска с белорусской границы, сняли часть фронтового резерва на Харьковском направлении. По данным наших СМИ в вылазке на территорию Курской области были задействованы от трех до пяти бригад.