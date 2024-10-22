Qualcomm обвинила Intel в искажении информации о производительности процессоров Lu...

Qualcomm обвинила Intel в искажении информации о производительности процессоров Lunar LakeНа саммите Snapdragon Summit в Мауи (США), компания Qualcomm вступила в публичную полемику с Intel, критикуя маркетинговые заявления конкурента о новых процессорах Intel Core Ultra Series 2 «Lunar Lake».