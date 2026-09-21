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Военное обозрение

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Премьер Норвегии призвал серьёзно отнестись к словам Туска о «российской угрозе»

Премьер Норвегии призвал серьёзно отнестись к словам Туска о «российской угрозе»

Повторяют одно и тоже, изо дня в день, друг за другом - по кругу. И всё якобы со ссылкой на разведку.

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