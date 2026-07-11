Тюлень-хулиган из Тасмании: как Нил стал королём TikTok

Даже бродячие животные в Австралии находятся на совершенно ином уровне.фото: соцсети / Sara GuerriniАвстралийский штат Тасмания славится невероятными пейзажами и множеством достопримечательностей из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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