Более 80 бойцов СВО проверили здоровье в поликлиниках ЯНАО

Диспансеризация и профосмотр доступны для участников спецоперации во всех поликлиниках округа. За февраль и март здоровье проверили 88 бойцов, сообщил главврач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев.
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