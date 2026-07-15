Евросоюз решил продлить срок «защиты» для украинцев по март 2028 года, но с дополнительным условием

Теперь для вновь прибывающих соискателей будет введено дополнительное требование: временную защиту будет предоставляться только тем гражданам Украины, которые выполнили свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.
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