Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 107 подписчиков

Евросоюз решил продлить срок «защиты» для украинцев по март 2028 года, но с дополнительным условием

Евросоюз решил продлить срок «защиты» для украинцев по март 2028 года, но с дополнительным условием

Теперь для вновь прибывающих соискателей будет введено дополнительное требование: временную защиту будет предоставляться только тем гражданам Украины, которые выполнили свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии