Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича к «Русскому лото». Об этом сообщает РИА Новости. Житель столицы купил 12 лотерейных билетов и обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче сумм выигрышей объемом в 566 тысяч рублей.