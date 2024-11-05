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Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича к «Русскому лото». Об этом сообщает РИА Новости. Житель столицы купил 12 лотерейных билетов и обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче сумм выигрышей объемом в 566 тысяч рублей.

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