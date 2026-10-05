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ЦБ вынес предписание калужскому «Кристаллу»

ЦБ вынес предписание калужскому «Кристаллу»

Центробанк вынес предписание главе ООО «КЛВЗ Кристалл» Артёму Чубукину, сообщают «Калужские новости».

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