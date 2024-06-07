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Bloomberg: Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда помощи Киеву

Bloomberg: Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда помощи Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с отказом со стороны стран – членов военно-политического блока.

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