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Феликс забил в 3 из 4 последних матчей. Он делит с Ферраном 2-е место в списке лучших бомбардиров «Барсы»

Феликс забил в 3 из 4 последних матчей. Он делит с Ферраном 2-е место в списке лучших бомбардиров «Барсы»

Сегодня полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче против «Валенсии», отправив мяч в пустые ворота из пределов вратарской.

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