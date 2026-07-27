Собянин рассказал, как оборудуют медиатеки в обновлённых школах Москвы

О современных медиатеках, которые создают в обновлённых школах Москвы, сообщил Сергей Собянин. Передвижные шумоизоляционные перегородки позволяют зонировать помещения для занятий, групповой работы и отдыха с книгой.
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