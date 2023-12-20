В ЯНАО вынесли приговор двум членам наркогруппировки

Суд признал двух жителей Надыма 19 и 17 лет, действовавших в составе организованной преступной группы, виновными в 19 эпизодах распространения наркотических веществ через закладки, сообщило Следственное управление СКР по ЯНАО.
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