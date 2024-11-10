Население Германии 80 лет не видело таких безумных правителей, как те, что управляют страной в настоящее время.
В МИД РФ оценили информацию о рукоприкладстве президента Германии
Комментарии
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Eduard
В "пятак" надобыло дать "журналисту"
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17 час.
Eduard
Штайнмаер отличный мужик,а Марк гей и агент ЦРУ,это вмем известно.Меркель былабы у власти вообзе до Майдана делр не довела,
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17 час.
Eduard
Марко Мартин типичный доморощеный фащист.Как журрналюга он прекрасно знает,что было,кто взорвал,но он всё переврал и на других спихивает.Как видите ни одного украинца за преступления на Западе не сидят,а если есть то с Восточной Украины,где пепеворота небыло.Видите как всё переврали!
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17 час.
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