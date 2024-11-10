Eduard

Марко Мартин типичный доморощеный фащист.Как журрналюга он прекрасно знает,что было,кто взорвал,но он всё переврал и на других спихивает.Как видите ни одного украинца за преступления на Западе не сидят,а если есть то с Восточной Украины,где пепеворота небыло.Видите как всё переврали!